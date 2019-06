Les Français sont les plus méfiants envers les vaccins parmi 144 pays étudiés par un sondage

Pour cette étude, l'institut de sondage américain Gallup a interrogé 140 000 personnes de plus de 15 ans dans 144 pays.

Un Français sur trois ne croit pas que les vaccins soient sûrs. C'est ce qu'affirme une enquête mondiale publiée mercredi 19 juin et qui fait de la France le pays le plus sceptique des vaccins parmi 144 étudiés. L'étude, réalisée par l'institut de sondage américain Gallup pour l'ONG médicale britannique Wellcome (lien en anglais), est la première du genre : 140 000 personnes de plus de 15 ans, dans 144 pays, ont été interrogées l'an dernier sur ce qu'ils pensent de la science, des professionnels de santé et des vaccins.

"L'effet de laisser-aller"

L'étude montre un écart flagrant avec le Bangladesh ou le Rwanda, où la quasi-totalité de la population dit avoir confiance dans leur sûreté et leur efficacité. "Dans ces pays-là, il y a plus de maladies contagieuses, et leurs habitants voient sans doute ce qu'il se passe lorsqu'on n'est pas vacciné", explique Imran Khan, qui a mené l'étude pour Wellcome. "Alors qu'aux Etats-Unis et en France, lorsqu'on n'est pas vacciné, on a moins de risque de tomber malade, car les systèmes de santé sont plutôt bons, et quand on est contaminé, on risque moins de mourir". Le chercheur appelle cela "l'effet de laisser-aller".