Inde : un train-hôpital pour les plus démunis

Soigner ceux qui n'ont pas l'opportunité de l'être. En Inde, des médecins ont lancé un train-hôpital qui sillonne le pays pour venir en aide aux plus démunis. "Jusqu'à présent, nous avons impacté les vies de plus d'un million de personnes à travers plus de 20 États dans tout le pays", explique Anil Darse, l'un de ses dirigeants.

Éduquer les médecins locaux

Le Lifeline Express sillonne l'Inde depuis 1991, il donne l'accès aux soins aux plus démunis. "Le fardeau du cancer augmente de jour en jour en Inde", explique également Mahek Sikka, médecin employée au Lifeline Express. Sur une population de 1,25 milliard d'habitants, 70% n'ont pas accès aux soins. En 2015, 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans ont succombé à des maladies qui auraient pu être évitées. Ces médecins bénévoles en transit soignent et éduquent aussi les médecins locaux. Un second train-hôpital sera mis en circulation cette année.