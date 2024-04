"Il y a une complexité du calendrier vaccinal ", déplore l'infectiologue Anne-Claude Crémieux

"Il y a une certaine complexité du calendrier vaccinal", a regretté lundi 22 avril sur franceinfo, Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris, alors que le niveau de vaccination des Français a progressé en 2023, mais "doit encore s'améliorer" contre certaines infections, notamment celles en recrudescence comme la rougeole, selon un bilan publié par Santé publique France. Selon elle, "il faut des repères pour que les Français puissent s'y retrouver parce que c'est un vrai frein à la couverture vaccinale".

Pour celle qui est membre du collège de la Haute autorité de santé (HAS) et présidente de la commission technique des vaccinations, si certains Français ne sont pas à jour dans leurs vaccins, "ce n'est pas de leur faute". "Les nouveaux vaccins sont venus s'ajouter les uns à la suite des autres et on n'a pas toujours veillé à ce que le calendrier soit simple pour la population", a-t-elle expliqué.

"Les Français ne savent pas où ils en sont, alors qu'ils sont très favorables à la vaccination, cela ne les incite pas à aller demander à leur pharmacien ou leur médecin à se faire vacciner." Anne-Laure Crémieux, infectiologue sur franceinfo

"On veut que les gens soient actifs", a affirmé Anne-Claude Crémieux. "On peut expliquer le calendrier vaccinal en prenant des repères" (nourrissons, adolescence, personnes âgées). "Nous allons donner des repères à la population et les nouveaux vaccins que nous avons étudiés et recommandés cette année sont recommandés sur ces tranches d'âge de repères", a-t-elle assuré. L'infectiologue fonde beaucoup d'espoirs également dans le "carnet de vaccination électronique qui est en train de se mettre en place". "On espère qu'un jour vous aurez des rappels automatiques lors de vos 65 ans, vous indiquant que vous avez quatre vaccins à faire", a-t-elle lancé.