Plus de huit Français sur 10 se disent favorables à la vaccination, selon une étude de Santé publique France

Un chiffre stable ces dernières années, malgré la crise sanitaire. En 2023, 83,7% des personnes interrogées en France hexagonale se sont dites favorables à la vaccination, selon une étude publiée lundi 22 avril par Santé publique France (SPF). Ce chiffre était de 84,6% en 2022 et de 82,5% en 2021.

Si le taux d'adhésion ne change pas significativement selon l'âge ou le sexe de la personne interrogée, il varie "en fonction du niveau d'éducation et de la situation financière". Ainsi, "les personnes disposant des diplômes et des revenus les plus bas sont celles présentant l'adhésion vaccinale la plus faible", note SPF dans son baromètre, publié à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination.

Selon l'étude, c'est la vaccination contre le Covid-19 qui concentre la plupart des réticences : 29% des personnes interrogées se disent "défavorables" à cette vaccination, contre seulement 6% pour la grippe et 4% pour les hépatites ou 3% pour les papillomavirus. Pourtant, la couverture vaccinale contre la grippe reste insuffisante, alerte Santé publique France. Parmi les personnes les plus à risques de développer une forme sévère, ils ne sont que 47,1 % à avoir reçu leur dose de vaccin lors de la campagne vaccinale 2023-2024, loin de l'objectif de 75% fixé par les autorités sanitaires.

Enquête téléphonique menée du 14 février au 27 mai 2023, auprès de 3 007 personnes de 18 à 85 ans, résidant en France hexagonale.