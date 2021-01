Vaccination contre le coronavirus : début de la campagne en Outre-mer

En Martinique, la commune de Case-Pilote dispose de trois jours pour transformer sa MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) en centre de vaccination contre le Covid-19. Le compte à rebours a commencé : la salle doit être divisée en quatre boxes pour accueillir les volontaires. Pour le moment, les avis sont très partagés. "Je ne veux pas de vaccin, moi !", rapporte un riverain. "C'est une bonne idée, la majorité des gens, étant âgés, pourraient se faire vacciner pour une protection", confie un autre.



"On aura réussi notre travail "

En Guyane, la campagne débutera le 12 janvier avec une priorité pour les Ehpad. "Si on arrive à vacciner la moitié de la population en Guyane dans les quatre à cinq mois qui viennent, on aura réussi notre travail", explique le docteur Pierre Gazin. À La Réunion, les résidents d'un Ehpad s'apprêtent à recevoir le vaccin. Avec 9 173 cas et 42 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 ne semble pas effrayer la population.

Le JT

Les autres sujets du JT