​Vaccin contre le Covid-19 : Sanofi veut "contribuer à l'effort collectif"

Comme annoncé mardi 26 janvier, le laboratoire Sanofi va apporter à Pfizer et BioNTech un soutien logistique dans la production des doses de vaccin contre le Covid-19. "Cela nécessitera quelques investissements et ajustements de notre part", a reconnu Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, au cours d'un entretien accordé à France Télévisions. "Mais nous avons un savoir-faire, nous produisons des vaccins depuis longtemps. Nous savons que nous retrouverons une vie normale quand la majorité de la population sera vaccinée. Contribuer à l'effort collectif, c'est important pour nous."



"Nous sommes un acteur de santé publique"

100 millions de doses devraient être conditionnées par le laboratoire français d'ici à la fin de l'année 2021. Et la concurrence entre les différents groupes n'a, en l'occurrence, aucune raison d'être. "Tout cela va dans le bon sens, pour pouvoir fournir des vaccins aux populations," a affirmé Olivier Bogillot. Avant de rappeler : "Nous sommes un acteur de santé publique. Chaque jour compte. Plus on vaccinera vite, plus on sauvera de vies. Nous voulons apporter des vaccins plus rapidement aux Français."