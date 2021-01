Vaccin contre le Covid-19 : les centres de vaccination se tiennent prêts à la veille du 18 janvier

Dans une salle de réception, près de la plage, à deux kilomètres du centre-ville d’Arcachon (Gironde), ce ne sont plus des mariages qui sont célébrés, mais des postes de vaccination contre le Covid-19 qui sont installés. Quatre lignes ont été mises en place. Les doses de vaccin sont arrivées, et tout est prêt pour le début de la vaccination des plus âgés qui débutera lundi 18 janvier.

Jusqu’à 200 personnes par jour

"Nous avons envisagé de vacciner cinq à six personnes par heure dans chaque ligne, et nous pouvons actuellement, en fonction des doses qui nous sont fournies, vacciner jusqu’à 200 personnes par jour", explique le docteur Philippe Veaux. La ville compte 3 500 personnes de plus de 75 ans. L’objectif est d’en vacciner le plus grand nombre. 830 lieux de vaccination vont ouvrir leurs portes lundi pour l’accélération de la campagne. Les autorités sanitaires visent un million de vaccinations en France d’ici fin janvier.

Le JT

Les autres sujets du JT