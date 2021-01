Vaccin contre le Covid-19 : la stratégie du gouvernement sous le feu des critiques

Alors que la campagne de vaccination - qui a débuté le 27 décembre en France - s'ouvre aux plus de 75 ans lundi 18 janvier, les critiques fusent de toutes parts. Les maires de plusieurs villes dénoncent la lenteur du gouvernement dans la distribution des doses de vaccin. "Au rythme actuel de livraison, il faudra plus de quatre mois et demi pour vacciner les seules personnes de plus de 75 ans," a déploré François Rebsamen, maire (PS) de Dijon (Côte-d'Or). Même son de cloche du côté d'Anne Hidalgo, son homologue de Paris, qui estime qu'il faudrait "huit mois" pour vacciner cette partie de la population.



Pas d'unanimité autour du passeport vaccinal

La création d'un passeport vaccinal, qui pourrait permettre de voyager, suscite également des polémiques. L'opposition y voit une atteinte aux libertés. Pour le moment, le gouvernement temporise à ce sujet. "C'est un débat qui paraît très prématuré," juge notamment Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes.

