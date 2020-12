Vaccin contre le coronavirus : efficace malgré la mutation ?

La nouvelle variante du Covid-19 aura-t-elle des conséquences sur le vaccin ? Non, a priori. Lundi 21 décembre, la distribution aux pays membres de l'Union européenne du vaccin Pfizer-BioNTech a été autorisée par la Commission européenne. À Bruxelles (Belgique), les autorités se veulent rassurantes envers l'efficacité du vaccin, malgré la mutation du virus, rapporte la journaliste Camille Guttin dans le 20 Heures de France 2.



Pas besoin de modifier le vaccin Pfizer-BioNTech

"Le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace contre cette nouvelle mutation. Pourquoi une telle affirmation ? [...] Ce qu'il se passe, c'est que le virus a muté sur une toute petite partie. Or, le vaccin, lui, cible plusieurs zones du virus. Il est donc capable de le cibler, de le traiter et donc son efficacité n'est pas remise en cause, affirme la journaliste. En revanche, si le virus venait à muter à plusieurs endroits, là, effectivement, l'efficacité du vaccin serait moindre. Il faudrait donc le modifier. Ce n'est pas le cas pour le moment. Et puis, rassurez-vous si cela devait advenir, c'est quelque chose que l'on a l'habitude de faire, comme par exemple avec la grippe."

Le JT

Les autres sujets du JT