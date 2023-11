Un homme est mort six semaines après la deuxième greffe de cœur de porc au monde

Si la greffe a d'abord semblé prendre, le patient a commencé à montrer des signes de rejet au cours des derniers jours, a expliqué l'université du Maryland.

Le deuxième patient au monde à avoir reçu une greffe de cœur d'un porc génétiquement modifié est décédé six semaines après son opération, et un an et demi après le décès du premier patient, a annoncé, mercredi 1er novembre, le centre médical américain qui a effectué l'opération. Lawrence Faucette, 58 ans, avait été jugé inéligible pour une transplantation de cœur humain en raison d'une maladie cardiaque avancée. La greffe d'un cœur de porc étant "la seule option", selon un communiqué de l'université du Maryland, publié mardi.

Si la greffe a d'abord semblé prendre, le patient a commencé à montrer des signes de rejet au cours des derniers jours, a expliqué l'université du Maryland. L'établissement avait déjà effectué la première greffe mondiale d'un cœur de porc génétiquement modifié sur un humain, en janvier 2022. La transplantation avait suscité de grands espoirs, car de telles xénogreffes (d'un animal à un humain) pourraient permettre de remédier à la pénurie de dons d'organes. Actuellement, plus de 100 000 Américains sont sur liste d'attente pour une greffe.