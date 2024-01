"Un geste citoyen et solidaire très fort" : trois associations de malades immunodéprimés demandent aux Français de porter le masque dans les lieux clos

En France, 300 000 personnes sont immunodéprimées. Elles réagissent moins bien voire pas du tout aux vaccins contre la grippe et le Covid et restent donc très fragiles.

Pour les malades immunodéprimés, par exemple greffés, atteints du VIH, de leucémie ou encore dialysés depuis l'épidémie de Covid, c'est la double peine. Ils doivent vivre avec leur maladie et en plus se protéger à chaque instant contre les autres virus comme le Covid ou la grippe qui risquent de les affaiblir, même s'ils sont vaccinés.

"Les personnes sévèrement immunodéprimées répondent moins bien à la vaccination, voire ça ne fonctionne pas du tout dans certains cas", explique Yvanie Caillé, de l'association de patients malades du rein Renaloo. Elle fait partie des trois associations, avec Aides et Ellye, qui ont lancé la campagne "Le masque solidaire".

Depuis quatre ans, en France, le Covid a tué un patient dialysé sur 20. Les plus fragiles ont beau porter un masque, s'ils sont seuls à le porter dans un bus bondé par exemple, la protection n'est pas optimale. Certains patients ne sortent donc même plus de chez eux.

300 000 personnes immunodéprimées en France

"Pour moins les exclure, il suffit de prendre quelques précautions et en particulier de porter le masque pour les protéger dans les lieux clos et fréquentés, suggère Yvanie Caillé. Cela protège contre tous les virus respiratoires. Donc c'est vraiment un geste citoyen et solidaire très fort, qui permet à tout un chacun de s'inscrire dans cette démarche de protection des plus fragiles".

En France, 300 000 personnes sont immunodéprimées. Pour que les malades immunodéprimés ne soient plus les seuls à se protéger, plusieurs associations distribueront symboliquement 250 000 masques aux passants à Paris, place de la République, le samedi 6 janvier après-midi.