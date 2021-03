Trisomie 21 : une vie compliquée par le Covid-19

Dimanche 21 mars est la journée mondiale de la trisomie 21. En France, 70 000 personnes sont concernées par ce handicap, d'autant plus lourd à vivre depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Avant la pandémie de coronavirus, les journées de Charles, âgé de six ans et atteint de la trisomie 21, étaient rythmées par l'école le matin, et des rendez-vous chez des spécialistes l'après-midi. Mais la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt à toutes ces activités, pourtant essentielles au bien-être de Charles. "Il ne parle pas mais il nous fait vraiment comprendre les choses. Petit à petit, il est venu avec moi pour donner à manger aux chiens, alors qu'avant il ne le faisait pas. Comme s'il avait envie de sortir", témoigne Anaïs Playez, la sœur du petit garçon.

Les activités laissent place à l'ennui

"Un dimanche après-midi, après sa sieste, il m'a amené son sac d'école. Là, je me suis dit : 'alors là, quand même, ça lui manque beaucoup'", glisse Brigitte Playez, la mère de Charles. Chez Elliot, 24 ans, la vie ressemble point par point à celle de Charles. Pour lui aussi, les activités ont laissé place à l'ennui, au grand regret de ce féru de sport. Depuis le premier confinement, il ne peut plus s'adonner à sa passion.