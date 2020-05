VIDEO. Six exercices simples de yoga à faire chez soi

La méditation

"On va venir s'asseoir en jambes croisées. Il y a des gens qui sont très ouverts des hanches : ils peuvent s'asseoir d'une autre façon, avec les pieds, ou carrément un pied devant l'autre. On appelle ça le demi-lotus", explique Katherine Chareonying. Il est important d'avoir une position confortable, le but de l'exercice étant de rester longtemps dans cette position.

"Utilisez le souffle pour ouvrir et laissez les épaules glisser vers le sol. Cela va ouvrir la cage thoracique et laisser les tensions se défaire de la partie de la nuque et les épaules. Surtout si vous êtes en télétravail", précise la professeure. Katherine Chareonying propose également de travailler la flexion vers l'avant.

Le chien et le chat

Pour cet exercice, il faut se mettre à quatre pattes, mettre les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. "À l'inspire, vous relâchez le ventre. Les ischios montent, le cœur glisse vers l'avant. À l'expire, on enroule de notre base jusqu'en haut, pour faire le dos très rond", ajoute Katherine Chareonying.

Le chien tête en bas

"C'est une posture de base, mais elle n'est pas simple non plus", prévient la professeure. "Crochetez les dix orteils, rentrez bien le ventre et envoyez les hanches vers l'arrière", explique-t-elle. Elle ajoute : "Vous poussez bien les mains dans le sol. Les épaules veulent rouler vers l'extérieur, comme si les omoplates allaient venir dans les aisselles. Et vous commencez à monter vos fessiers vers le ciel. Gardez les genoux fléchis, pour trouver la longueur dans la colonne."

En plus de ces exercices de base, Katherine Chareonying propose "les quatre coins de pieds" ou encore "Ardha Matsyendrasana", expliqués en détails dans son tutoriel.