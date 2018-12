Solidarité : la réinsertion par le sport

Du trottoir au tapis de danse, ou encore au tatami, à la table de ping-pong. Ils s'appellent Cécile, Sidi ou Karim, ils ont connu la rue et essayent aujourd'hui de trouver leur place dans la société, ce qui passe aussi par le sport. "Ça m'a apporté beaucoup d'énergie, ça m'a apporté un corps sain et propre", explique l'un d'entre eux. Un corps sain et propre, un énorme défi pour ceux qui n'ont pas de toit fixe.

"La rue, c'est du sport"

Ce jour-là, l'association Emmaüs Solidarité anime un forum sur le sport pour initier des SDF ou des personnes en voie d'insertion à de nouvelles disciplines. Réapprendre les réflexes de la vie, se soumettre à une discipline, autant de valeurs précieuses transmises par le sport. "J'ai connu un an la rue, témoigne une des participantes du jour. Pour moi c'était du sport. Le fait de marcher pour aller dans un centre manger, c'est déjà du sport. Personne ne veut être malade, il faut juste se motiver", conclut-elle.

