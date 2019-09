Lot : une salle de sport sur roues fait bouger les seniors

Chaque jour, le bus de Christian Meunier sillonne les routes du Lot. L'objectif est de proposer des séances de sport aux seniors dans son bus aménagé, là où l'offre se fait rare. Grâce à l'association de Christina, qui fonctionne sans subvention, une dizaine d'habitants se retrouve au matin pour faire de l'exercice. Pour seulement 50 € par an, tous peuvent bénéficier d'une heure hebdomadaire de vélo électrique, de tapis ou de rameur, sous l'étroite surveillance de Christian.

Déjà 429 adhérents

Le département du Lot compte plus de 5 500 diabétiques. Une maladie dont Christian est lui-même atteint, et qui lui a donné envie de proposer ces séances d'activité physique, dont les bienfaits sur la santé ne sont plus à démontrer. Pour le maire de la commune d'Alvignac (Lot), où Christian s'installe avec son bus une fois par semaine, cette salle de sport itinérante est une vraie bonne idée. Lancée en mars dernier, l'initiative rencontre déjà un grand succès dans le Lot. 429 personnes ont déjà adhéré à l'association.

