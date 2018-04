Les seniors ne se sentent pas vieux

C'est un bien grand mot senior. Ils représentent vingt millions de personnes de plus de 55 ans en France. Intellectuellement, ils sont nettement moins. 92% des personnes de cette tranche d'âge, interrogées par l'institut Domitis, ne se sentent pas vieilles et se donnent même six ans de moins sur le plan physique, onze ans de moins dans la tête. Huit sur dix vont bien.

Solitude et dépendance font peur

Bien entourés, 41% voient au moins une fois par semaine leurs enfants, 23% leurs petits-enfants. Bien connectés, 55% des plus de 65 ans sont sur Facebook et la moitié des seniors passent plus de deux heures par jour sur la toile. S'il faut avoir peur, c'est de la solitude pour 43% des femmes et de la dépendance. Chez les plus de 75 ans, ils sont six sur dix à craindre de devenir une charge.

