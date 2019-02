Le Pilates : aux origines de la méthode

Étirer la colonne, développer ses muscles profonds, travailler sa souplesse, sa coordination grâce à la concentration et la respiration. Voici en quelques mots les grands principes du Pilates. L'homme à l'origine de cette méthode qui porte son nom est Joseph Pilates. Il naît en Allemagne dans une famille pauvre de la Ruhr en 1883. Enfant, il est souffreteux, asthmatique, rachitique. Son seul salut, c'est le sport.

Dans l'exercice physique, Joseph apprend le goût de l'effort. Il adule les grands sportifs comme le culturiste, Eugen Sandow. Obsédé par le corps et sa mécanique, il passe son temps à observer les mouvements des autres. La grâce des animaux le fascine, celle des tout-petits aussi.

La science du contrôle

Quand la Première Guerre mondiale éclate, il vit en Angleterre. Mais dès 1914, il est emprisonné parce qu'étranger. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est en détention qu'il révèle ses talents de professeur. Avec peu de matériel et d'espace, et malgré les restrictions, il met en place un entraînement régulier.

Après la guerre, il s'exile à New York et rencontre beaucoup d'artistes : des danseurs, des chanteurs, des comédiens... A leurs côtés, il affine sa méthode qu'il théorise et nomme Contrology, autrement dit la science du contrôle. Dans son studio de la huitième avenue, il bricole des machines à ressorts, des accessoires en tout genre pour rééduquer les corps. Son ingéniosité fait des miracles, tout ce qui lui tombe sous la main est recyclé.

L'homme juge sa méthode révolutionnaire. Pour lui aucun doute, elle va conquérir le monde. Mais du vivant de Joseph Pilates, la méthode n'a jamais eu le succès tant escompté. Il meurt en 1967 convaincu qu'il avait cinquante ans d'avance. Aujourd'hui, on peut dire qu'il ne s'était pas trompé. Le pilates est en effet une activité physique de plus en plus pratiquée en France.