Football : au club du Portel, un enfant handicapé joue avec des valides

Y. Fossurier, C. Bres, M. Graff

À 9 ans, Tom est atteint d'une maladie génétique rare. Celle-ci l'empêche de grandir et provoque des douleurs articulaires. Mais au club du Portel (Pas-de-Calais), il peut s'entraîner avec les autres enfants. "C'est un gamin adorable. (…) Quand il ne vient pas au foot, c'est qu'il est en soin", explique Tony Rageot, responsable des équipes jeunes du Stade Portelois, qui salue l'assiduité du jeune joueur. "Si nous on ne le fait pas, on se dit qui le fera pour Tom ?", s'interroge Cyrille Filliette, président de la formation des jeunes du Stade Portelois.

Une passion que Tom souhaite poursuivre

Sur le terrain, Tom est heureux de montrer le drible qu'il a appris. Son père, Thomas Peuvrel, confie "quand on a appris son handicap, on n'aurait jamais cru qu'il puisse faire du foot. C'était un réel défi pour nous, mais aussi pour lui". Après l'entraînement, Tom a du mal à marcher tellement il s'est impliqué. Il est le seul enfant handicapé du club et compte bien continuer.