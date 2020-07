Destination France en Corse : le sentier de grande renommée

Son nom fait autant rêver que trembler. Le GR20, l’un des sentiers les plus mythiques au monde. 179 km de long, 15 000 m de dénivelé, et au détour de chaque versant, un paysage différent. Une randonnée pour traverser la Corse, la tête dans les nuages.

"C’est une autre planète, c’est lunaire"

C’est le troisième jour de marche dans le nord de l’île pour ce père et sa fille originaire de Nîmes (Gard). Ils ont décidé de tenter l’aventure ensemble. Selon le père, ébloui : "Le paysage change les cailloux, les arbres, c’est fou. Il y a des endroits où on a l’impression que c’est une autre planète, c’est lunaire." Le GR 20, c’est quinze étapes avec des sommets à 2 700 mètres d’altitude et des passages d’escalade à flanc de montagne, avec ses marques blanches et rouges comme seuls repères pour guider les courageux.

