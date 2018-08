Au fil de l'eau : frissons au pied des falaises

Au fil des millénaires, l'eau a façonné le littoral du Cotentin. Des falaises et des kilomètres de roches déchirées, que ces jeunes ont choisi de parcourir. Cet après-midi-là, une douzaine de jeunes de la région testent le coastering : une balade sportive entre terre et mer et une nouvelle façon de découvrir la côte. Casque sur la tête, gilet sur les épaules, et tenue de sécurité exigée pour un parcours semé d'obstacles.

Les rochers, c'est la marque de fabrique du Cotentin

Un peu de nage, un peu d'escalade. Très vite, le paysage accidenté offre des plongeoirs de plus en plus haut perchés. Se jeter à l'eau devient alors un peu plus délicat. Pas d'inquiétude à avoir : ici, l'organisateur est secouriste. Il a parcouru le lieu à la recherche des meilleurs plongeoirs, et n'a pas hésité à faire sauter ses troupes à six mètres de haut. Ces rochers, c'est la marque de fabrique du Cotentin. Au fil de l'eau, un paysage accidenté, façonné par les volcans il y a des millions d'années. Un bout de Normandie à parcourir à la nage ou à pied, depuis la côte ou sur les sentiers en hauteur.

Le JT

Les autres sujets du JT