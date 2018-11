A 85 ans, une Franco-américaine a participé au marathon de New York pour la 16ème fois

Ginette Bedard, franco-américaine de 85 ans était la seule octogénaire à participer au marathon de New York le 4 octobre dernier. Le seizième de sa vie !

Elle a parcouru 42 km en 6 heures et 19 minutes, un exploit pour son âge.

« Moralement et physiquement, je me sens comme si j’avais encore 20 ans »

Alors quel est le secret d’une telle forme physique ? « Alors tous les jours, je cours trois heures après une demi-heure de yoga. Et je rentre heureuse, satisfaite, contente. La course me donne beaucoup d’avantages ; par exemple, moralement et physiquement, je me sens comme si j’avais encore 20 ans. » s’exprime l’octogénaire dans un reportage diffusé dans Le Magazine de la santé.

Dans les colonnes du Ouest France, elle affirme pourtant "ne pas se priver d'un petit verre de vin, de fromage et d'une petite glace", une habitude qu'elle décrit même comme le secret de sa bonne forme physique.

Une super mamie, super sportive !

Elle l’a fait ! Ginette Bedard a terminé son 16eme marathon de New York en 6H19, à 85 ans pic.twitter.com/ba7w2X9gUb — Thomas Urbain (@ThomasUrbain1) 4 novembre 2018