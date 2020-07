VIDEO. Tuto : que faire face à un serpent ?

Chaque année dans le monde, plus de cinq millions de personnes sont mordues par un serpent. Il existe deux grandes familles de serpents venimeux : les vipéridés et les élapidés. Quelques gestes permettent d'éviter une morsure ou de minimiser ses effets.

Comment éviter de se faire mordre ?

Pour se cacher des prédateurs, chasser, rester au frais, les serpents se glissent dans des lieux à l'abri des regards. Généralement, les serpents n'attaquent pas sauf s'ils se sentent menacés ou surpris. Ainsi, il est préférable de rester sur les chemins de randonnées, d'éviter les herbes hautes et de faire très attention en soulevant des pierres ou des bouts de bois pour minimiser les probabilités d'une rencontre. Également, porter des chaussures couvrant les mollets ainsi qu'un pantalon permet une barrière de protection contre une morsure et, dans le pire des cas, contre le venin. Enfin, ne jamais toucher un serpent ayant l'air mort car celui-ci peut simplement faire semblant et même un serpent mort peut mordre par réflexe.

Que faire en cas de morsure ?

Ne pas bouger la zone mordue afin d'éviter que le venin ne se répande dans le corps, tout en la maintenant en dessous du niveau du cœur. Il ne faut surtout pas chercher à aspirer soi-même le venin, ni à appliquer de la glace ou un garrot sur la morsure. Il faut simplement la couvrir d'un tissu propre et sec afin de protéger la plaie. Il ne faut pas non plus chercher à manger ou boire. Aller immédiatement chercher une aide médicale même si aucun symptôme n'apparaît. L'accès rapide à un soin médical permet de minimiser les effets des morsures, notamment grâce aux sérums antivenimeux.

Aux États-Unis, chaque année, on estime que sur les 7000 personnes subissant une morsure venimeuse, seules cinq décèdent.