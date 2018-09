Un enfant de cinq ans sauve sa mère en appelant les pompiers

Un enfant de cinq ans, au sang-froid impressionnant, a sauvé sa mère qui venait de faire un malaise, grâce à un appel aux pompiers.

Il était environ 19 heures, le 6 juillet dernier lorsque le caporal-chef Jessie, 18 ans de service, prend un appel dont il se souviendra certainement longtemps. Au bout du fil, une voix frêle lui répond :

" Allô, ma maman elle est tombée parce qu'elle se sent pas bien."

" Elle arrive à parler ta maman ? " lui demande le caporal.

"Non", lui répond le garçonnet.

Le caporal-chef lui demande alors son adresse mais la réponse de l'enfant n'est pas très distincte et le pompier ne réussit pas à localiser l'habitation. "Avec la petite voix de l'enfant, j'ai du mal à trouver l'adresse" , explique-t-il. Une fois l'adresse trouvée, une équipe part immédiatement sur place. En attendant l'arrivée des pompiers sur place, le caporal-chef Jessie poursuit avec le jeune enfant. Il veut en savoir plus la victime.

"Elle a quel âge (ta maman) ? " 26 ans " répond le jeune garçon.

" Et toi tu as quel âge? 5 ans " , lui répond le garçon.

D'après ce dernier, sa maman ne respire plus. Le caporal-chef qui suspecte un arrêt cardiaque, lui demande alors d'aller frapper à toutes les portes voisines pour chercher de l'aide en attendant l'arrivée des secours... mais personne ne répond. Il lui demande alors de sortir pour interpeller des passants dans la rue et c'est à ce moment-là que l'équipe de pompiers arrive et croise le jeune garçon.

Il n’y a pas d’âge pour apprendre les numéros d’urgence. Découvrez comment le caporal-chef Jessie, opérateur 18/112, a aidé un enfant de 5 ans à secourir sa maman…????‍♂???? pic.twitter.com/28uVqTAIXS

— Pompiers de Paris (@PompiersParis) 13 septembre 2018

Plus de peur que de mal, l'équipe intervient et la jeune maman est de nouveau consciente.

Pour les pompiers de Paris, cette histoire qui se termine bien montre combien il est nécessaire de connaître les numéros d'urgence et ce dès le plus jeune âge.