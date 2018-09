Sécurité sociale : les consultations à distance désormais prises en charge

Les consultations médicales à distance, comment ça marche ? "C'est tout simplement un rendez-vous médical, mais par écran interposé. Vous pourrez le faire chez vous ou dans un cabinet spécialisé grâce à un ordinateur ou une tablette, du moment qu'il est équipé d'une petite caméra pour que le médecin vous voit", explique la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 13 Heures. "C'est très pratique pour des problèmes de peau, puisque c'est visible à la caméra, ou pour des rendez-vous de suivi. En revanche, ça n'est pas approprié pour des maux de ventre, puisque le médecin a besoin de vous ausculter pour poser son diagnostic", ajoute-t-elle.

Réservées au médecin traitant et aux spécialistes

La nouveauté est que ces rendez-vous seront remboursés par la Sécurité sociale à partir de ce samedi 15 septembre. "Ce sera remboursé comme une consultation classique : 70% du tarif de base sera pris en charge par l'assurance maladie, et 30% par la complémentaire. Ҫa ne coûte pas plus cher, malgré le matériel assez sophistiqué qui est nécessaire : ce sera 25 € pour une consultation avec votre généraliste, et 30 € pour un spécialiste", souligne la journaliste. "La consultation à distance n'est possible qu'avec votre médecin traitant, ou un spécialiste qu'il vous aura recommandé et à qui il aura transmis au préalable votre dossier médical. Seule exception : si votre médecin traitant est absent, vous pourrez vous tourner vers un autre généraliste. Par ailleurs, sachez que vous pourrez aussi consulter directement certains spécialistes comme les gynécologues, les ophtalmologues ou les psychiatres", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT