Santé : reste à charge zéro, mode d'emploi

Vos lunettes, prothèses dentaires ou auditives ne devraient bientôt plus rien vous coûter. La mise en oeuvre d'une offre de produits 100% remboursés d'ici 2021 a été annoncée mercredi 13 juin par Emmanuel Macron. Chez l'opticien, des montures à reste à charge zéro seront proposées pour un prix de 30 € maximum. Le professionnel devra proposer 17 modèles pour adultes et 10 pour enfants. Les verres devront être anti-reflet, durcis et amincis. Ces modèles pourront être remplacés tous les deux ans.

Les modèles haut de gamme ne seront remboursés que pour une partie

Pour les soins dentaires, le reste à charge zéro sera appliqué pour les prothèses céramiques pour les dents visibles de devant, et métallique pour les dents non visibles. Pour les audioprothèses, le reste à charge zéro concernera tous les types d'appareils, avec au moins 12 niveaux de réglages et un suivi une fois par an. Les tarifs des modèles les plus haut de gamme resteront à prix libres et seront remboursés pour une partie seulement.

