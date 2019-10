Pénurie de médicaments : quelles conséquences pour les patients ?

C'est un sujet qui préoccupe de plus en plus les professionnels, mais aussi les patients. La pénurie de certains médicaments devient problématique, avec de possibles conséquences sur les malades. "On a déjà eu des décès, notamment pour des médicaments utilisés en cancérologie, en réanimation ou certains antibiotiques", explique sur le plateau du 13 Heures le Dr Damien Mascret. Néanmoins, l'Académie de médecine assure que les conséquences sont généralement minimes.

"Il y a des procédures d'urgence"

Le risque est donc contrôlé et limité grâce aux alternatives thérapeutiques. "Souvent on peut remplacer un médicament par un autre traitement, mais souvent ça signifie aussi qu'il va y avoir moins d'efficacité ou plus d'effets indésirables, parfois les deux", prévient le médecin. En cas de pénurie totale d'un médicament, certains mécanismes sont mis en place. "Il y a des procédures d'urgence à l'agence du médicament pour valider d'autres options thérapeutiques", précise le Dr Damien Mascret.

Le JT

Les autres sujets du JT