Lot-et-Garonne : un médecin conduit par ses propres patients

Impossible pour Vicentiu Minteanu de se passer de sa femme. Depuis que son permis roumain a expiré, elle assure ses trajets, seul moyen pour le médecin installé à Colayrac-Saint-Circq (Lot-et-Garonne) de rendre visite à ses patients. Le docteur peut prétendre à un permis français. La demande a été effectuée il y a plus d'un an et demi et n'a toujours pas abouti.

Des patients deviennent chauffeurs

En attendant, quand sa femme ne peut pas le conduire, ce sont certains de ses patients, touchés par la situation, qui s'improvisent chauffeurs. "Je suis à la retraite. je n'ai rien à faire. Je trouve ça normal. Déjà que c'est dur d'avoir des médecins...", explique Robert Chazottes, patient et chauffeur à ses heures. Vicentiu Minteanu garde espoir. Il espère que la préfecture trouvera bientôt une solution pour lui permettre enfin d'exercer pleinement son métier.

