Les bienfaits de l\'ostéopathie dans l\'eau

Aurélien a été victime d'un accident de moto et s'est luxé l'épaule droite. Ses séances d'osthéopathie se passent dans une eau à 35°.

Avantage : l'eau apporte aux patients une bonne détente musculaire qui permet à la plupart des muscles de se relâcher. Seules les tensions les plus profondes persistent. L'ostéopathe peut alors plus facilement repérér le positionnement pathologique du patient et mieux le manipuler.