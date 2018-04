Les bains glacés sont-ils bons pour la santé ?

Le froid est à la mode. Les cabines de cryothérapie fleurissent dans les grandes villes. Le froid est utilisé comme thérapie de récupération pour les sportifs de haut niveau... Pour le reste de la population, les effets bénéfiques du froid restent encore à démontrer.

Une nouvelle tendance voit le jour : le bain glacé. Il serait bon pour vaincre le stress, booster les défenses immunitaires et mieux résister aux maux de l'hiver.

Bains glacés : mode d'emploi

Bien évidemment, il n'est pas question de se jeter immédiatement dans le bain de glace. Une longue et minutieuse préparation est nécessaire avant de plonger dans le grand froid. La première étape de la séance consiste à apprendre à respirer à pleins poumons, en utilisant la cage thoracique et l'abdomen. Il existe même une méthode qui consiste à inspirer et expirer trente fois puis à bloquer sa respiration. L'objectif est de charger son corps en oxygène.

La deuxième étape de préparation consiste à réaliser des exercices d'équilibre et de yoga, efficaces pour réchauffer le corps et surtout pour optimiser notre capacité de concentration.

Vient enfin le moment redouté de l'entrée dans le bain glacé. La température de l'eau est de 0 degré. Au début, une sensation de brûlure anesthésie le corps entier. La clé : se concentrer sur sa respiration pour ne pas ressentir le froid.

Bienfaits et contre-indications

Mais une question se pose toutefois : ces bains froids ont-ils vraiment un effet bénéfique pour notre santé ? Il est prouvé que le froid réduit la douleur et les oedèmes. En revanche, rien ne démontre sérieusement son impact sur les défenses immunitaires, d'autant que ces bains peuvent présenter des risques notamment chez les personnes qui ont des maladies cardiovasculaires.

Une chose est sûre, mieux vaut pratiquer le bain froid dans de bonnes conditions physiques, plutôt en groupe qu'en solitaire. Le risque de syncope ou de malaise n'est pas à exclure.