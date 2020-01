Le Dr Fabien Guez annonce une révolution dans la médecine dans les 10 ans

"Malgré les crises de l'hôpital et de la médecine libérale, qu'il faut absolument résoudre, ce qui est magnifique c'est que les médecins, les chercheurs continuent de bosser sur des nouvelles technologies pour faire en sorte que les patients vivent mieux et plus longtemps", se félicite Fabien Guez, cardiologue.

"Prédire des maladies"

"Toutes ces nouvelles technologies (robots, intelligence artificielle, génétique...) vont faire qu'on sera soignés et traités différemment. Elles seront diffusées par le milieu hospitalier, le milieu libéral et les industries", explique l'auteur du livre Tous guéris dans 10 ans !

Pour ce docteur, "les nouvelles technologies ne vont pas prendre la place des médecins, elles vont leur permettre d'avoir plus de temps à consacrer à leurs patients". Dans dix ans, il assure que "le médecin pourra suivre son patient en permanence. Il sera alerté au moindre souci. On pourra prédire grâce à la génétique certaines maladies, pour l'organisme à lutter tout seul contre un cancer...". "Mais le plus important n'est pas de vivre longtemps, mais de vieillir en bonne santé", souligne Fabien Guez en conclusion.

