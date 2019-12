Intoxications aux champignons : 10.000 cas et 22 morts en sept ans

Plus de 10.000 intoxications graves aux champignons ont été enregistrés par Santé publique France entre 2010 et 2017. 22 personnes sont mortes, dont la moitié à cause de l’ingestion d’amanites phalloïdes.

Fricassées, omelettes ou risottos d’automne… Attention, la consommation de champignons sauvages n’est pas sans danger. 22 personnes sont mortes en France entre 2010 et 2017 après une intoxication aux champignons, essentiellement des amanites phalloïdes, selon le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) que publie Santé publique France le 10 décembre 2019.

Les personnes décédées étaient 10 hommes et 12 femmes âgés de 38 à 88 ans, précise l'agence sanitaire. Au total, 10.625 cas d'intoxication aux champignons ont été enregistrés durant cette période, dont 239 graves.

A lire aussi : Champignons : la cueillette de tous les dangers

11 décès dus à l’amanite phalloïde

Dans 15 des 22 cas mortels, le décès a été causé par un "syndrome phalloïdien", qui se déclare six à 24 heures après l'ingestion. Il se caractérise par des vomissements, des diarrhées, des douleurs au ventre et attaque le foie et les reins. Dans 11 de ces cas, le champignon en cause était l'amanite phalloïde, l'une des espèces vénéneuses les plus dangereuses. Les personnes intoxiquées l'avaient confondue avec le rosé des prés (agaric champêtre) ou la coulemelle, voire l'avaient carrément ramassée et consommée sans la connaître.

Les sept autres cas mortels étaient dus à un autre type de syndrome, dit "sudorien", qui se déclare plus rapidement (de 15 minutes à deux heures après l'ingestion). Causé par d'autres champignons, certaines espèces de clitocybes ou d'inocybes, ce syndrome est "considéré comme relativement peu dangereux", note le BEH. Mais il peut avoir des conséquences graves "chez des patients présentant des antécédents cardiovasculaires", dont le cœur est fragilisé par l'intoxication.

Confusion, mauvais état et défaut de cuisson

Les informations sur le mode d'obtention des champignons responsables de ces intoxications ne sont connues que pour 2016 et 2017. Pour ces deux années, les champignons avaient très majoritairement été cueillis (93% des cas), mais avaient parfois aussi été achetés ou consommés au restaurant (7%).

"De nombreux facteurs interviennent dans ces intoxications : confusion d'une espèce comestible avec une espèce toxique, consommation de champignons comestibles en mauvais état, défaut de cuisson d'espèces secrétant des toxines (...) (morilles, shiitake), quantité trop importante consommée (tricholome équestre)", relève le BEH.

Certains champignons comestibles peuvent provoquer des intoxications dans ces circonstances particulières : c'est le cas des rosés des prés chez les personnes ayant un déficit en tréhalase (enzyme qui dégrade un sucre appelé tréhalose, contenu en grande quantité dans ces champignons).

Photographier sa récolte avant la cuisson

La plupart des intoxications ont logiquement lieu en octobre, au plus fort de la saison des champignons, même s'il arrive que des pics soient atteints dès août. "Il est indispensable de faire identifier sa récolte par un spécialiste en cas de doute sur la comestibilité d'un champignon, mais également de la photographier avant sa cuisson", rappelle le BEH.

En outre, "il est recommandé de ne pas donner de champignons sauvages aux plus jeunes". Le plus petit des 10.000 patients intoxiqués entre 2010 et 2017 n'avait que neuf mois, et 3,3% des cas concernaient des enfants de moins de cinq ans.