Hôpital : scandale à Marseille

Devant notre caméra, Marine et Julien ont préféré rester anonymes. Comme pour montrer que seul compte leur témoignage : celui d'un drame incompréhensible qui les hante à chaque instant. En septembre dernier, dans le plus grand hôpital de Marseille (Bouches-du-Rhône), La Timone, leur fille Lilou décède peu après sa naissance, à cause de problèmes cardiaques. Dans ces cas-là, normalement, le personnel prend en charge le corps. Mais pas cette fois-ci.

"On a donné notre fille à côté d'un local poubelle"

Il n'y a pas de couffin pour emmener Lilou à la morgue. Marine et Julien vont le faire eux-mêmes à travers les couloirs de l'hôpital. "On a fait presque un kilomètre à pied tous les trois, mon conjoint, moi et ma fille dans les bras pour aller au dépositoire", témoigne Marine. Après une longue marche, ils rejoignent enfin la morgue. Ils trouvent d'abord porte close avant qu'une employée n'arrive finalement. Le moment est déchirant : "On a donné notre fille à côté d'un local poubelle... Je dis pas comme une poubelle mais... Et puis sans savoir ce qu'on va en faire en fait", confie la jeune femme. Peu après le drame, l'hôpital s'excuse, et invoque des dysfonctionnements.

