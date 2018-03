"J’ai marché pendant 1 km avec mon bébé mort dans mes bras": une mère raconte son calvaire dans un hôpital marseillais

Une mère de famille a raconté samedi sur France Bleu Provence le calvaire qu'elle a vécu à l'hôpital de la Timone, à Marseille. En septembre 2017, elle a erré des heures dans les couloirs de l’hôpital avec son bébé mort, dans les bras.

En septembre 2017, Marine, une maman de 29 ans, a dû transporter elle-même le corps de son enfant jusqu’à la morgue de l’hôpital de la Timone, à Marseille après que son bébé a succombé à une malformation au diaphragme, rapporte France Bleu Provence samedi 10 mars.

Deux heures après la mort du nouveau-né, une brancardière arrive dans la chambre de Marine et de son compagnon. Mais aucun couffin n'est disponible pour tranporter le bébé jusqu'à la morgue. Le couple décide alors de transporter lui-même le corps jusqu’à la morgue. Le calvaire est loin d'être terminé pour la maman.

J’ai marché pendant environ un kilomètre avec mon bébé décédé dans mes bras, à la vue de tout le monde et sachant que j’avais encore des douleurs après mon accouchement qui s’était déroulé 3 jours auparavant.Marineà France Bleu Provence

Lorsque le couple et le bébé arrivent devant la morgue, il n’y a pas de personnel. Marine et son compagnon appellent à l’aide et malgré les efforts du personnel hospitalier pour trouver une solution, ils sont obligés d’attendre une heure de plus, avec leur fille, toujours dans les bras. "On était dans le local poubelle, assis sur des parpaings", se souvient-t-elle, jusqu’à ce que l’enfant soit pris en charge.

Sept mois après les faits, Marine se dit aujourd’hui "en colère". "Les gens doivent savoir ce qui s’est passé, s'insurge-t-elle, et s’il leur est arrivé quelque chose de similaire, ils ne doivent pas se taire."

Des "dysfonctionnements" répétés à la Timone

Le couple a été reçu par la direction de l’hôpital. L’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) parle d’un "enchaînement de dysfonctionnements". Une mesure a pour l’instant d’ores et déjà été prise : une salle dédiée au recueillement des familles a été installée au sein du service de réanimation de l’hôpital. Les corps des défunts reposeront dans ce lieu avant d’être transféré à la morgue.

Il s'agit d'un dysfonctionnement de plus à l'hôpital de la Timone. Le 28 février dernier, un autre couple de marseillais a appris que leur enfant, décédé à l’âge de 8 mois à l’hôpital de la Timone, avait été incinéré à la place d’un autre. Ils ont déposé plainte. Dans un communiqué, l'AP-HM avait déploré "un dysfonctionnement majeur dans les opérations funéraires" et avait évoqué "une défaillance dans l'application des protocoles d’identitovigilance par les différentes personnes en charge des procédures de vérification".