Hôpital : les urgences de Mulhouse payent les gardes à prix d'or

La période des fêtes est souvent une période d'excès, et les urgences de Mulhouse (Haut-Rhin) n'échappent pas à la règle. 2 200 euros net les 24 heures de garde pour un médecin urgentiste intérimaire : c'est à ce prix que sont soignés les patients des urgences en ce moment. Il s'agit du plus haut tarif proposé dans le public en France. Les médecins, au nombre de 1 à 2 par jour, sont qualifiés de "mercenaires" par les syndicats de l'hôpital et la rémunération choque.

Les médecins urgentistes se font rares en période de fêtes

"Il y a quelques semaines, nous avons manifesté parce que la direction voulait impacter une partie de la prime de services des agents alors que là on arrive à trouver de l'argent pour rémunérer ces médecins intérimaires", explique Jean-Marc Kelai, secrétaire CFDT du Groupement hospitalier Mulhouse Sud Alsace. Sauf qu'en période de fêtes, le médecin urgentiste se fait encore plus rare que d'ordinaire. La loi de l'offre et de la demande fait alors monter les enchères. Pour assurer la continuité des soins aux urgences de Mulhouse, qui manquent de médecins titulaires, la direction de l'hôpital affirme n'avoir qu'une solution : sortir le chéquier.

