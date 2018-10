Hausse importante du nombre d\'accidents de trottinettes

Selon le bilan de la Sécurité routière les accidents de trottinettes et rollers ont augmenté de 23% en 2017.

Rollers, vélos, trottinettes.. En France et en particulier à Paris, les piétons mettent en oeuvre plusieurs stratégies pour échapper aux transports en commun. Ces dernières années, les trottinettes mécaniques ou électriques ont envahi nos trottoirs. Mais attention, ce moyen de transport, comme tous les autres n’est pas sans risques.

Le Parisien a publié le 10 octobre une analyse des chiffres de la Sécurité routière en 2017 : en France, on compte 284 blessés et 5 morts en trottinette et en rollers, soit une augmentation de 23% par rapport à 2016. Les incidents concernent en particulier Paris qui dénombre 49 victimes, morts et blessés confondus, soit une augmentation de 19,51% par rapport à l'année précédente. La Seine-Saint-Denis est en deuxième position avec 33 victimes, soit une augmentation de 50% par rapport à 2016. En première ligne : les jeunes adultes entre 27 et 28 ans.

L'utilisation des trottinettes est très récente et les chiffres ne sont qu'indicatifs. Les deux catégories, rollers et trottinettes restent indissociables.

Des protections indispensables

Les données de la Sécurité routière indiquent que les accidents corporels, qui font au moins une victime, surviennent sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquent au moins un véhicule routier.

En général, "le nombre d'accidents en trottinette est en augmentation" confirme Jean-Marc Agostinucci, urgentiste de la Croix-Rouge française. «Dans le département de la Seine-Saint-Denis il y en a cinq ou six par semaine». Pour le moment, nous traitons de petits traumatismes des membres supérieurs ,des poignées et des avant-bras". Selon l'urgentiste, les accidents sont principalement dus à l'inexpérience : la trottinette est une nouvelle mode, et beaucoup de gens ne savent pas bien l'utiliser. En cause également : l'absence de protections. " Ceux qui se déplacent en trottinette doivent utiliser les mêmes protections que ceux qui se déplacent en rollers : pour le coude, les genoux et les poignées ".

Par la rédaction d'Allodocteurs.fr