Guêpes : les bons réflexes à avoir en cas de piqûre

Derrière ces photos de rougeurs, boursouflures, gonflements et inflammations, se cache l'ennemi du moment : la guêpe. C'est l'invité permanent des terrasses et jardins cet été. Une présence parfois agressive. "J'étais en train d'arroser mes plantes et je me suis faite attaquer par plusieurs en même temps", assure une femme. Les pharmaciens sont les premiers témoins de cette recrudescence de piqûres.

Une injection d'adrénaline pour les allergiques

Cette saison à guêpes leur donne bien du travail. "Juste ce matin j'en ai déjà eu trois alors que j'avais vu même pas 30 personnes. Si la personne est allergique, ça peut-être grave", assure Cécile Maître, pharmacienne. Les allergiques doivent recevoir une injection d'adrénaline au plus vite. Moins de 5% de la population est toutefois concernée. Pour les autres, douleurs et réactions cutanées sont normales. "On voit les gens arriver aux urgences avec l'impression de faire une allergie alors que c'est une réaction normale suite à une piqûre. Les gens sont souvent un peu inquiets suite à la formation de l'œdème", explique le Dr Frédéric Garcia, chef des Urgences à l'hôpital privé d'Ambérieu, dans l'Ain. Le plus souvent la glace et un pansement humide calment la piqûre. Cet hôpital relève trois fois plus de visites cette année pour les guêpes.

Le JT

Les autres sujets du JT