VIDEO. Ça sert à quoi, les guêpes ?

Soyez plus tolérant envers les guêpes ! Même si l’on est tenté de s’en débarrasser, elles jouent un rôle clé dans la préservation des écosystèmes. "Elles ont un intérêt de régulation de populations d’insectes que l’humain considère comme nuisibles. À côté de ça, des animaux qu’on apprécie fortement, comme les oiseaux, vont consommer des guêpes pour leur alimentation", explique l’entomologiste Nicolas Moulin.

Un rôle similaire à celui des insectes pollinisateurs

Les guêpes sont par ailleurs de grandes exterminatrices : en nourrissant leurs larves d’araignées, de mites et de pucerons, elles participent activement à la régulation de ces espèces. Elles jouent en outre un rôle similaire à celui des insectes pollinisateurs (comme les abeilles) avec les figuiers ou des orchidées, par exemple.



Pourquoi a-t-on l’impression, cet été, d’en voir plus que d’habitude ? Leurs populations peuvent augmenter d’un été à l’autre si la période de reproduction a été favorisée par un hiver doux et un printemps humide, affirme Nicolas Moulin. Ce qui a été le cas cette année.

Plus les étés et les printemps seront chauds, plus les nids seront conséquents

"Ce qui nous donne aussi l’impression de voir beaucoup de guêpes, c’est qu’il ne pleut pas beaucoup. Ces insectes vont se rapprocher de l’humain sur sa terrasse, en train de faire un barbecue, dans sa piscine, pour pouvoir boire. Plus les étés et les printemps seront chauds, plus les nids d’hyménoptères, guêpes, frelons et autres, seront conséquents et construits tôt", ajoute l’entomologiste.



Les guêpes les plus répandues sont celles de la famille des Vespidae, comme la guêpe commune, la guêpe fouisseuse ou la guêpe germanique. "Quoi qu’on en dise, les guêpes ont vraiment un intérêt crucial au sein de l’écosystème, au sein de la biodiversité. Elles ont un rôle majeur parce que ce sont des prédateurs. Elles chassent d’autres petits insectes qui vont servir à alimenter leurs larves, qui seront dans leurs nids", conclut Nicolas Moulin.