États-Unis : inquiétude autour du retour de la rougeole à New York

Les cas de rougeole ont augmenté de 300% dans le monde durant le premier trimestre de l'année 2019 selon l'Organisation mondiale de la santé. Aux États-Unis, c'est la ville de New York qui est la plus touchée. L'état d'urgence sanitaire a été décrété, et la grande majorité des cas sont issus de la communauté juive orthodoxe, dont une partie rejette les vaccins.

Une maladie "éradiquée en 2000"

"Les mesures de prévention ne sont pas une raison pour injecter une toxine à mes enfants", conteste une membre de la communauté. "C'est vrai que la rougeole n'est pas une bonne chose, mais les vaccins non plus. Alors c'est à chacun de décider ce qu'il veut faire", oppose un autre. "C'est une maladie qui a été éradiquée en 2000. C'est impensable pour moi de voir la rougeole revenir chez mes patients", s'alarme Alana Levine, pédiatre dans le comté de Rockland (État de New York).

