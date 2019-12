Saône-et-Loire : l’appel au secours d’une mère de famille atteinte d’une leucémie

Son appel a peut-être été entendu. L’espoir renaît pour une mère de famille atteinte de leucémie. Cette habitante de Saône-et-Loire avait lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver un donneur de moelle osseuse. Marie n’avait plus beaucoup d’espoir. "J’ai besoin d’un donneur urgemment", confiait-elle.

"On est bouleversés"

Un appel à l’aide vu près de 150 000 fois en quelques heures. Pour savoir si on est compatible, il suffit d’une prise de sang ou d’un test de salive. Marie et son compagnon Samuel sont très touchés par la réaction des internautes. "On est très émus, on est très touchés, on est bouleversés, on a envie plus que jamais de croire en l’humain", réagit la jeune femme. La France ne compte que 300 000 inscrits sur la liste nationale. Un chiffre bien faible si on le compare à celui d’autres pays européens. Mais Marie et son conjoint ont retrouvé l’espoir de trouver très prochainement un donneur compatible.

