Quatre patients ont développé un cancer après des greffes issues d\'un même donneur

Des patients ont développé un cancer du sein après avoir reçu une greffe d’un même donneur en 2007. Un phénomène heureusement extrêmement rare.

Selon une étude, publiée dans l’American journal of transplantation, quatre patients ayant reçu chacun un organe issu d’un même donneur en 2007 ont développé un cancer du sein, 16 mois à 6 ans après la greffe.

Aucune trace de cancer n'avait été détectée chez la donneuse

La donneuse, une femme de 53 ans, était décédée en avril 2007 d’une hémorragie cérébrale. A l’époque, les différents examens pratiqués avant le prélèvement des organes n’avaient décelé aucune trace de cancer du sein chez cette femme.

Une première patiente, âgée de 42 ans, avait reçu les deux poumons de la donneuse. Seize mois après la greffe, des cellules cancéreuses mammaires avaient été détectées au niveau de ses ganglions, du foie et des poumons. La patiente est décédée un an plus tard.

Deux autres patientes, une femme de 62 ans qui s’était fait greffer le rein gauche et une femme de 59 ans qui avait reçu le foie de la donneuse, sont mortes, respectivement six et sept ans après la transplantation, de la même tumeur maligne que la première patiente.

Enfin, un homme de 32 ans qui avait reçu le rein droit de la donneuse a également développé un cancer en 2011. Mais il faisait l’objet d’un suivi régulier depuis 2010, après qu’on lui a signalé que la patiente qui avait reçu les poumons était morte d’un cancer du sein. Les médecins ont donc décidé de lui enlever une partie du greffon, puis d’arrêter son traitement immunosuppresseur (un traitement qui évite que le système immunitaire du patient ne rejette le greffon) et de lui administrer une chimiothérapie. En août 2012, l’homme était en rémission et il n’avait toujours pas rechuté en avril 2017.

Un phénomène exceptionnel

Selon l’équipe de chercheurs allemands et néerlandais qui a mené l’étude, la donneuse était, en fait, porteuse de micro-métastases non détectables, en lien avec un cancer du sein. Ces métastases ont été transmises aux quatre patients via les greffons puis se sont diffusées dans l’organisme des receveurs. Des analyses ADN ont permis de confirmer cette hypothèse.

La transmission d’un cancer d’un donneur d’organe à un receveur est un phénomène extrêmement rare. Lors d’une greffe d’organe, ce risque de transmission oscille entre 0,01 et 0,05%.

En France, les personnes présentant une tumeur maligne et/ou métastasique sont généralement exclues du don d’organe, excepté lorsqu’elles ont certains types de cancer de la peau ou présentent des lésions dites pré-cancéreuses.