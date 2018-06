L’Agence de santé se mobilise pour le don d’organes

En France, 24 000 personnes sont dans l’attente d’un greffon. Une situation encore alarmante, qui pousse l’agence française de santé à se mobiliser à l’occasion de la journée nationale du don d’organes. Elle rappelle notamment que toutes les personnes sont des donneurs potentiels. Si en 2017 la barre des 600 greffes a été franchie en France (six fois plus qu’il y a trente ans), cela reste insuffisant.



Pour beaucoup d’organes, le délai est assez court. Il ne faut pas dépasser 4h pour un cœur ou un poumon, 8h pour un foie et de 12 à 30h pour un rein. Comment faire savoir si on veut donner ? En parler à ses proches. Chacun est considéré par principe comme donneur présumé. Si on ne veut pas l’être, il faut s’inscrire sur le registre national des refus : 300 000 personnes sont déjà dessus.

