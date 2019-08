Jean-Pierre, greffé du coeur et parachutiste

On dit souvent de Jean-Claude qu'il a eu plusieurs vies : charcutier, restaurateur, jongleur... Aujourd'hui, à presque 85 ans, on peut même dire qu'il a été parachutiste ! Il y a un an à peine, il a sauté à plus de 7.000 mètres d'altitude.

"C'est dans la tête que ça se passe"

Une vie d'exploits et de défis, comme une deuxième chance : Jean-Claude est un greffé du coeur. "Je veux prouver que même après une transplantation cardiaque, la vie continue. Bougez-vous ! C'est dans la tête que ça se passe" clame-t-il.

Le 25 mars 2000, Jean-Claude a reçu son nouveau coeur. 19 ans après cette renaissance, il reste sous surveillance médicale. Son cardiologue est admiratif. "Un coeur greffé est un coeur normal ! Il a les mêmes capacités d'effort. Il faut donc garder une activité sportive, c'est très important" précise le Dr Benoit Spillemaecker.