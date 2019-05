Greffe : un rein livré par drone

Vendredi 19 avril dernier, à Baltimore aux États-Unis, un drone chargé d'un rein réfrigéré a rejoint un hôpital situé à 4 kilomètres. Un petit vol pour les passionnés qui pilotent le drone, mais une grande mission pour le monde de la santé. Pour l'occasion, les dronistes retiennent leur souffle et la police a fermé les rues. Le pilotage est délicat et l'opération est digne de la Nasa, à quelques mètres au-dessus du sol, 91 mètres plus précisément. En dix minutes, le drone atterrit sur le toit de l'hôpital. En 2018, 4% des organes ont subi des retards de plus de deux heures à cause des embouteillages. Sur le toit, un homme vérifie : "Tout fonctionne, l'organe ne semble pas avoir été endommagé, on est bon pour transplanter le rein", constate-t-il.

Une réalité d'ici trois à cinq ans

L'opération menée est un succès, la patiente a reçu la greffe avec succès. La livraison de colis par drone existe déjà aux États-Unis ou en Australie et l'acheminement d'organes pourrait être une réalité d'ici trois ou cinq ans.

Le JT

Les autres sujets du JT