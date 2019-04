Don de moelle osseuse : n\'ayez pas peur de donner !

"Donner sa moelle osseuse, ça n’est pas si dur", c’est ce message positif et rassurant qui sera porté par l’Agence de la biomédecine pour mobiliser les Français sur ce don. Le principal obstacle, c’est la crainte de la douleur liée au prélèvement. Et pourtant, dans 75% des cas, ce don se fait par un prélèvement sanguin, indolore. Le donneur reçoit au préalable pendant quelques jours, par injection sous-cutanée, un médicament qui stimule la production de cellules de la moelle osseuse et les fait passer des os vers le sang. Un à deux prélèvements sanguins sont ensuite nécessaires.

Il n’existe en moyenne qu’une chance sur un million de trouver un donneur compatible. Par conséquent, " Plus on a de personnes inscrites sur le registre, plus on a de chances d’offrir la possibilité à des patients d’être greffés", explique Dr Evelyne Marry, directrice du registre des donneurs de moelle osseuse à l’Agence de la biomédecine. 2.000 patients atteints de maladies du sang (leucémies, lymphomes…) ont besoin de ce don chaque année en France.