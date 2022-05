De mystérieux cas d'hépatite chez des enfants dans plusieurs pays

Partie du Royaume-Uni, une mystérieuse hépatite infantile se répand sur la planète depuis un mois. 228 cas signalés sur 20 pays selon l'OMS, dont deux en France. L'Amérique, l'Asie et l'Europe sont touchées. À chaque fois, la maladie survient chez des enfants de moins de 10 ans, en bonne santé au départ, avec des symptômes parfois sévères : jaunisse, diarrhées, vomissements et douleurs abdominales. Pourtant, aucun virus d'hépatite habituel n'a été détecté chez ces enfants.

Au moins un enfant en est mort

"Les plus fréquentes causes d'hépatite, qui sont les virus A, B, C, D et E n'ont pas été retrouvés, après analyse de ces nouveaux cas", explique Enrique Perez, gestionnaire d'incidents au bureau panaméricain de l'OMS. Les recherches continuent pour tenter de comprendre l'origine de cette maladie. Au moins un enfant est mort de cette hépatite inconnue, d'autres ont dû subir une greffe de foie.