Cinq conseils pour préserver son dos

Le dos est mis à rude épreuve dans la vie quotidienne. Le sport est le premier remède contre le mal de dos mais en prévention, des conseils simples permettent aussi d'en prendre soin.

S'étirer

Du matin au soir, au réveil, au bureau ou chez soi, allonger son dos et l'étirer entretiendront sa souplesse et le relaxeront, lui qui est trop souvent contracté. L'étirement le plus simple est debout dos au mur (mais sans s'appuyer sur le mur) en levant les bras au ciel et en essayant de se grandir. Le menton est maintenu abaissé et on pousse le sommet du crâne vers le haut.

Lorsque l'on travaille sur ordinateur, faire très doucement de petits mouvements de la tête, d'une épaule à l'autre, ou de haut en bas lentement diminuera les tensions. Les étirements ne doivent jamais provoquer de douleurs.

Muscler son dos

La vie sédentaire, derrière un ordinateur, favorise les douleurs du dos puisque nous finissons toujours courbés au-dessus du clavier d'ordinateur au lieu de rester les épaules droites et légèrement en arrière ! Jour après jour, les muscles de maintien/posturaux sont insuffisamment musclés, aussi bien au niveau du dos que des abdominaux. Avec à la clé, des douleurs conséquentes... Or même lorsque l'on a mal au dos, la pratique d'une activité physique se révèle bénéfique ; la piscine, le vélo, les exercices de gymnastiques ou de musculation, sont de bons sports pour éviter les douleurs ou les diminuer. Le gainage est aussi un excellent exercice, pratiqué régulièrement.

Porter correctement son sac

Qu'il s'agisse du sac à main ou du sac d'ordinateur, le porter uniquement sur un côté déséquilibre le corps et cette mauvaise posture favorise les contractures musculaires. Le sac à dos a le mérite de répartir harmonieusement le poids du sac. Si cette option est considérée comme incompatible avec son look, il faut a minima disposer d'un sac avec une sangle qui pourra être passée par-dessus du cou, le sac touchant alors le haut de la hanche, au niveau de l'os iliaque. Changer de côté se révèle important pour limiter les déséquilibres et attention aux sacs trop lourds, alléger le contenu du sac préservera le dos.

Pour porter ses sacs de course, on porte un panier de chaque côté pour équiliber la charge.

Faire attention à sa posture

Tout au long de sa vie, notre posture est essentielle et trop souvent, nous n'y prêtons attention que lorsqu'elle se dégrade et provoque des douleurs. Prendre conscience de la façon dont on se tient est la première étape pour corriger sa posture, que ce soit assis à son bureau, dans son canapé, debout, en pratiquant une activité ménagère ou sportive, en travaillant si l'on doit porter des charges lourdes, etc. Dans la vie quotidienne comme professionnelle, les bonnes postures s'apprennent.

De même, un certain nombre de sportifs se blessent faute d'une posture adaptée à la pratique sportive, notamment des abdominaux, du travail des muscles du dos ou des jambes. Il est recommandé d'écouter les conseils d'un professionnel, que ce soit dans un club de gym, en faisant un footing.

Dormir sur le côté ou sur le dos

Chaque position a ses adeptes mais certaines sont plus ou moins délétères pour le dos. La position sur le ventre a tendance à favoriser la cambrure au niveau lombaire et à faire une torsion des cervicales si on tourne la tête sur le côté. La posture sur le dos est meilleure pour la colonne mais favorise les ronflements et les apnées. Sur le côté, elle allège les pressions imposées à la colonne et pour alléger le travail des hanches, il est possible de glisser un petit oreiller entre les jambes.

On recommande également d'alterner les positions sur le dos et le côté (ce que le corps a tendance à faire naturellement), mais aussi d'avoir une excellente literie. Un conseil qui aura un impact sur le dos mais aussi la qualité de son sommeil...