Bouches-du-Rhône : à Marseille, la section enfants de l'hôpital de la Timone rénovée bénévolement

Au 14e étage de l'hôpital de la Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône), dédié aux enfants, Patrick Corradi est dans l'urgence, car il doit finir les travaux de rénovation avant la soirée du dimanche 21 août. Il est le chef du chantier bénévole de l'association "Les sourires de Garibaldi". Ancien instituteur, il a été touché par le projet, qui vise à améliorer le quotidien d'enfants malades. "Le lieu est tellement fort qu'on se dépasse. J'arrive à 7 heures du matin, et je pars à 7 heures le soir", déclare Patrick Corradi.

"On a mis en avant l'humain"

Cet étage de l'hôpital avait en effet vraiment besoin d'un coup de peinture. Laissés en l'état depuis 1979, le mobilier et les chambres étaient délabrés et inadaptés. Paul Amas, le président de l'association humanitaire "Les sourires de Garibaldi", dentiste de formation, a lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux. Ce sont 600 000 euros qui ont été récoltés. "On a mis en avant l'humain. Là où la politique échoue, le cœur repart", se réjouit Paul Amas. Neuf chambres ont été rénovées, ainsi que la cuisine et deux salles de jeux.