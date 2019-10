Araignée du matin, chagrin… dans l’oreille !

Un homme de 27 ans s’est réveillé avec une douleur d’oreille et des vertiges. En essayant d’ôter ce qui le gênait, il extrait une patte et découvre avec horreur qu’une araignée vivante est la cause de ses symptômes.

Le comble pour un arachnophobe ? Trouver une araignée dans son oreille. Liam Gomez, un Britannique de 27 ans phobique de ces animaux à huit pattes, en a fait les frais.

Des "chatouilles" dans l’oreille

Le 9 octobre, le jeune homme se réveille avec une sensation d’oreille bouchée, des douleurs auriculaires et des vertiges. Il verse alors quelques gouttes d’huile d’olive dans ses oreilles en espérant que ce produit facilite l’extraction d’un éventuel bouchon et se recouche.

"Je sentais comme des chatouilles dans mon oreille gauche, mais j’ai pensé que c’était juste l’huile d’olive qui était en train d’agir" témoigne-t-il dans une publication sur sa page Facebook.

"J’essaye de ne pas pleurer ou de ne pas vomir"

Mais quand Liam se réveille à nouveau, il sent toujours cette sensation inhabituelle et découvre un nouveau symptôme : un léger son de grattement. "J’ai alors décidé de sonder mon oreille avec un coton-tige et une épingle à cheveux. Le coton-tige est sorti relativement propre – à l’exception d’une patte" raconte-t-il dans sa publication.

"Bref, je viens de retirer cette abomination à huit pattes de mon oreille et maintenant j’essaie de ne pas pleurer ou de ne pas vomir" poursuit-il, horrifié.



Liam avait nettoyé un nid d’araignées la veille

"S’il s’agit d’œufs pondus, sachez que je ne regrette rien et que je n’ai aimé que certains d’entre vous" ironise-t-il à la fin de sa publication. Et pour cause : la veille de l’incident, en rentrant chez lui, Liam avait découvert un nid d’araignées au-dessus de sa porte d’entrée. Il l’avait alors enlevé avec un balai et était parti se coucher.

"Je ne peux que présumer que l’une des araignées du nid que j’ai nettoyé a dû se glisser dans mon oreille pendant la nuit – peut-être en guise de vengeance !" exagère-t-il auprès du Daily Mail qui rapporte son histoire.

Traumatisé par cet événement qu’il qualifie de "cauchemar", Liam Gomez - qui se surnomme désormais "Spid-ear-man" (ear pour oreille en anglais) - a juré de ne plus jamais dormir sans cache-oreilles.