VIDEO. Un antidouleur, un symbole… Cinq choses à savoir sur le clitoris

1 Le seul organe du plaisir

Le clitoris est le seul organe de tout le corps humain qui est uniquement dédié au plaisir. Camille de "Je m'en bats le clito" précise qu'il possède 8000 terminaisons nerveuses contre 6000 pour le pénis. "Juste pour que vous ayez une petite idée, sur la pointe du doigt, il y a 3000 terminaisons nerveuses", note Camille.

2 Des similarités avec le pénis

Comme le pénis, le clitoris est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 13 et 16 centimètres.

3 Le mythe de l'orgasme vaginal

"Il y a une espèce de croyance qui précise qu'il y aurait en fait deux orgasmes, un orgasme qui se veut clitoridien et un orgasme qui se veut vaginal", relate Camille. Cependant, cela est faux. Le clitoris, en plus de sa partie externe, possède une partie interne qui englobe le vagin. Ainsi, tous les organes de cette zone sont "clitoridiens", tout comme les orgasmes. "Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, si on a un orgasme, c'est grâce au clitoris", développe Camille.

4 Un antidouleur

Atteinte d'endométriose, Camille assure que la masturbation est un très bon antalgique. D'expérience, elle précise également que la masturbation permet d'amoindrir la dépression ou encore le stress. "Quand j'ai quelque chose qui va me stresser, j'ai une grosse interview ou j'ai un gros entretien : petite séance de masturbation avant et on repart", lance-t-elle, sans détour.

5 Un symbole

Enfin, pour Camille, le clitoris est un symbole. Contrairement à l'utérus ou les ovaires, il ne renvoie pas nécessairement à la "condition génitrice". "Le clitoris, c'est bien parce que ça permet de parler de tout simplement prendre son pied", conclut Camille.