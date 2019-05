Un maire propose de distribuer du Viagra pour encourager les naissances

Un élu du Loiret propose de distribuer des "petites pilules bleues" aux couples de sa commune. Objectif : repeupler son village mais surtout attirer l’attention sur le déclin démographique qui le frappe.

"Article 1 : Le maire est favorable à la distribution de petites pilules bleues." L’arrêté municipal que publie Jean Debouzy, maire de Montereau, dans le Loiret, n’est pas dénué d’humour. Pour encourager l’envie de procréer aux habitants de sa commune, cet élu a volontairement rédigé un arrêté qui promeut la prise de Viagra®.

"Les pilules seront distribuées aux couples entre 18 à 40 ans"

L’objectif ? Faire parler à large échelle des problématiques de sa commune. L’Article 2 précise en effet : "Les pilules seront distribuées aux couples entre 18 à 40 ans afin de leur donner toutes les chances de conception et ainsi préserver les écoles des deux communes". Car faute d’effectifs, le groupe scolaire constitué avec la commune voisine de Cour-Marigny pourrait disparaître.

Pour le moment, le maire ne s’est pas penché sur la logistique : "Si on me demande des boîtes, on verra. Il s’agit surtout de sauver notre école. Sans elle, le village est mort !"a-t-il ainsi confié au Parisien. "Ça fait parler de l’école, ça m’est venu comme ça. Vous savez ce que c’est les petites pilules bleues… je ne vais pas vous expliquer. Il faut avoir de l’humour de temps en temps. Les maires n’en ont pas toujours ! " a-t-il également précisé à France 3 Centre Val de Loire.

Différencier érection et désir d’enfant

Mais même si l’idée du maire est originale, elle ne doit pas être prise au pied de la lettre. Les fameuses pilules bleues présentent en effet des contre-indications médicales. Le Viagra® est un vasodilatateur et présente donc une action sur le système cardiovasculaire. Il ne doit par conséquent pas être utilisé en cas de fragilité cardiovasculaire contre-indiquant l’effort que représente l’acte sexuel (angine de poitrine grave, insuffisance cardiaque grave…), en cas d’altération de la vision due à une atteinte du nerf optique ou en association avec des vasodilatateurs nitrés. Enfin, si le Viagra® a certes un effet démontré sur l’érection masculine, il ne possède aucune action ni sur l’excitation féminine, ni sur le désir d’enfant...